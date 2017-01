Volvieron a pedir a Dalmy Butti que "devuelva la banca", tras votar el aumento de tasas

Tal como hicieron en agosto pasado, los integrantes de la denominada Mesa de la Militancia del Frente para la Victoria volvieron a pedir al concejal Dalmy Butti que renuncie a su banca y la "devuelva" al partido por el que accedió al cargo en 2013.

Esta vez lo hicieron a través de una nota que ingresaron por Mesa de Entrada del Concejo Deliberante el martes pasado, en la que le piden al edil que deje la banca tras haber acompañado el aumento de tasas aprobado en la asamblea de Mayores Contribuyentes el 29 de diciembre pasado.

"Sr. Dalmy Butti, estimado señor concejal: viendo que usted votó por la positiva el aumento de tasas en un total acuerdo con la propuesta del Ejecutivo, que responde a Cambiemos, es necesario hacer una serie de consideraciones", comienza la nota.

"La banca que usted ocupa la obtuvo con el voto de los vecinos que votaron al Frente para la Victoria. En un sistema democrático, entendemos que los legisladores tienen que responder a la organización que llegaron al cargo", agrega el texto.

La organización Militancia para la Victoria dice en la nota que "es política" del partido "que las decisiones que se tomen en los órganos legislativos tienen que estar orientadas a defender los intereses de pubelo" y acusan a Butti de no hacerlo.

"Usted no responde a los intereses del pueblo trabajador, que de disminuido su poder adquisitivo por la salvaje política económica de los gobiernos nacional y local de Cambiemos, que sólo se encarga de que los sectores más ricos de nuestra patria sigan acumulando fortunas con el consiguiente aumento de la desigualdad", cuestionaron.

"Por último, hay una cuestión ética, conforme a la lealtad que merecen aquellos mediante los cuales consiguió la banca, por ende no puede priorizar sus opiniones personales, traicionando el mandato popular", aseguran en la nota. "Es momento de reflexionar y hacer un acto de lealtad, preguntándose: ¿Es legítimo? ¿Está acorde con mi forma de pensar, de ciudadano honesto, tener un cargo que no responde a los intereses del votante del Frente para la Victoria?", pidieron a Butti.

Finalmente, le solicitaron que "devuelva su banca para que esta sea ocupada por alguien que responde a la política del votante del Frente para la Victoria".

"Debe ser porque en un momento empecé a alejarme para no tener que votar cosas con las que no estoy de acuerdo. Trabajo en las comisiones y me siento respetado, estoy comprometido en trabajar por proyectos", dijo Butti en agosto, la primera vez que le pidieron la renuncia.