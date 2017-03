Violento asalto armado con toma de rehenes en Imprec

Alrededor de las 22.00 del jueves, al menos cinco delincuentes armados ingresaron al predio de Imprec, la fábrica de premoldeados ubicada en el Calle 46 y Ruta 1001.

Tras reducir y maniatar a la familia del sereno que reside en el predio, los malvivientes los mantuvieron cautivos hasta obtener el dinero en efectivo que buscaban luego de violentar una caja fuerte y darse a la fuga.

"9 y media eran cuando llego de hacer los mandados, torea la perrita, y me doy vuelta y encuentro 5 tipos armados y encapuchados, me hacen pasar para adentro de mi casa, a mi mujer le atan las manos y me empiezan a pedir plata, llaves"; contó el sereno a La Opinión.

"Todo sabían, no vinieron al boleo. Para mí estos venían de otro lado, tenían información. Alguno que conocía la movida acá. Me tuvieron una media hora sentado en la cama con la cabeza tapada con una sábana, mi señora con el chico encerrados en el baño. Y después me sacaron, me llevaron a desactivar la alarma, me trajeron, me tuvieron una hora parado afuera, sin hacer nada, que dónde estaba la plata", agregó sobre el momento que tuvo que vivir durante la madrugada del viernes.

"Vino la científica pero ya me dijeron que las huellas no había nada porque estaban todos de guantes y en las cámaras están todos enmascarados. Los vecinos también, yo le dije acá hay un vecino que los va a sentir, y fueron a apretarlo, le rompieron las puertas, todo. No te hacían nada, nunca fueron agresivos, uno solo te hablaba mal. No vimos en qué andaban", agregó.

"Los peritajes de Policía fueron esta madrugada. Están todos revolucionados", agregó un empleado de la fábrica esta mañana a La Opinión.