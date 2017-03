Vecina de Río Tala presentó nota por falta de rampa para discapacitados en transporte público

El 9 de marzo ingresó a mesa de entrada del Concejo Deliberante una nota de Nélida Golonochea, mediante la cual reclama que las unidades de la empresa de transporte Vercelli no tienen adaptaciones reglamentarias para pasajeros en silla de ruedas.

"Tienen 3 escalones y es imposible. Los de Caso tenían rampas, pero cuando arrancó Vercelli no. Y cuando nos fuimos a quejar con Defensa al Consumidor la empresa nos ofreció que el chofer podía subir y bajarla a la nena. Pero hoy tiene 15 años, no es una bolsa que se puede subir y bajar", se quejó la mujer con La Opinión. "Yo ahora me tengo que manejar en remis, que me sale 120 pesos más o menos hasta San Pedro", consideró.

La hija de Nélida tiene 15 años y cursa la escuela secundaria en la localidad. Su discapacidad motriz no le impide desplazarse sola por la localidad, pero cuando deben realizar un trámite o tratamiento en San Pedro "es imposible. Nunca hay lugar para bajar, en las rampas siempre hay autos, o están rotas. Hay leyes que no se cumplen", relata.

La nota, con fecha de entrada del 9 de marzo, fue llevada por el delegado de la localidad. Golonochea también se reunió en oportunidades anteriores con las concejalas Mónica Otero y Patricia Rocca, aunque no es la priemra vez que remite una nota exigiendo el cumplimiento de la ley".