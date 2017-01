Un sampedrino en "The Voice of the sea"

Manuel es cheff y está haciendo temporada en Puerto Madryn. Decidió tomarse unos días para vacacionar con su familia. En el crucero participó del concurso "The Vioce of the Sea", un derivado del conocido formato "The Voice" que en Argentina se popularizó como "La Voz" con Soledad, Axel, Miranda! y El Puma Rodríguez como jurados.

"Fue en mis recientes vacaciones. Costa Cruceros compró el formato original de The Voice y tuve el placer de participar", contó Manuel a La Opinión.

"Primero fueron audiciones de 16 personas en las que canté una canción y quedé seleccionado entre 8 personas como finalistas para cantar en el teatro principal del barco para 2700 personas", agregó.

La canción elegida por Manuel fue New York New York. Fue elegido por dos de los jurados. Una de ellas aseguró que el tema interpretado era de Frank Sinatra pero que el mostraba un estilo parecido a Michael Buble.

"Terminó ahí. Eligieron un ganador pero desgraciadamente no fui yo", lamentó al tiempo que agregó: "Pero al ser el formato original tengo esperanzas de que algún día me contacten".

Explicó que "tuvo una duración de 2 días entre el proceso de selección ensayos y canción final y se firmó un contrato en el que afirmo que pueden utilizar mis imágenes en cadenas nacionales e internacionales".

Por último evaluó: "Para mí lo que más valió fue la experiencia de vivir en persona lo que fue. Puesta en escena, luces, escenario y profesionalismo".