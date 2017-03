Ulises Fernández se declaró inocente, se negó a responder preguntas y continuará detenido

El Fiscal Manso tomó declaración indagatoria este miércoles, pasadas las 14.00, a Ulises Fernández, el único imputado por el crimen de Ariel Lido Gomila. Fue detenido el martes en Garín, partido de Escobar, tras permanecer más de un año prófugo.

Fernández llegó a la sede de Fiscalía en calle Saavedra cerca de las 14.30, en compañía de la defensora. Consultado por La Opinión mientras ingresaba, volvió a insistir en su inocencia y señaló que declararía: "Más vale si soy inocente, no tengo nada que ver de lo que me están acusando. Esa noche yo estaba en mi casa, y fueron y me revisaron".

En la fiscalía esperaban que el acusado hable, sobre todo porque es el único que podría brindar datos respecto de lo que pasó en la casa de Gomila. Sin embargo, en presencia del Fiscal, Fernández se declaró inocente y se negó a declarar sobre las armas que tenía en su poder y la droga hallada en la vivienda que compartía con la consejera escolar electa por la lista de Cambiemos Silvina Sampol.