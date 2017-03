Ulises Fernández presta declaración indagatoria en Fiscalía

El Fiscal Marcleo Manso tiene previsto tomar declaración idagatoria este miércoles, pasadas las 14.00, a Ulises Fernández, el único imputado por el crimen de Ariel Lido Gomila, detenido ayer martes en Garín, partido de Escobar, tras permanecer más de un año prófugo.

Fernández llegó a la sede de Fiscalía en calle Saavedra cerca de las 14.30, en compañía de la defensora. Consultado por La Opinión mientras ingresaba, el imputado volvió a insistir en su inocencia y señaló que declarará: "Más vale si soy inocente, no tengo nada que ver de lo que me están acusando. Esa noche yo estaba en mi casa, y fueron y me revisaron".

El detenido permanece alojado en la Comisaría local. El martes llegó a los gritos de "soy inocente". Puede hacer uso de su de derecho a permanecer callado, aunque en Fiscalía esperan que hable, sobre todo porque es el único que podría brindar datos respecto de lo que pasó en la casa de Gomila.

El hombre de 36 años también está imputado por el delito de tenencia de estupefacientes para su comercialización, luego de que en el allanamiento que hicieran en su casa al otro día del crimen la policía encontrara 1,2 kilos de marihuana y 54 gramos de cocaína, droga por la que también deberá responder en juicio la exconsejera escolar de Cambiemos Silvina Sampol.