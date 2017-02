Tras propuesta salarial de Provincia, FEB analiza medidas de fuerza para el inicio de clases

En la mañana de este viernes, delegados de escuelas y miembros de la comisión directiva de FEB se reunieron en la sede gremial de Miguel Porta y Quiroga para debatir la posición que se tomará ante el inicio de clases, luego de que el Gobierno de María Eugenia Vidal propusiera un aumento del 18% en cuatro tramos.

"Este es un mes clave, en el que los docentes necesitan saber cuál es el aumento que el Gobierno nos va a proporcionar. Por supuesto que nosotros estamos en desacuerdo con el 18%, eso se vio hoy en la reunion de delegados", dijo Sebastían Ortíz en diálogo con La Opinión.

"En la situación distrital, por lo pronto, la intención es realizar una medida de fuerza, pero eso no se decide en el distrito", dijo el referente de Federación de Educadores Bonaerenses y agregó: "Tiene que haber un congreso previo de la FEB, que será en las próximas semanas, para definir medidas de fuerza para lo que es un no inicio de clases, que es lo que se está vislumbrado porque (el aumento) no satisface las necesidades que docente reclama".