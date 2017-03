Tras aparición de una pintada, Roberto Borgo asegura que no será candidato

Una pintada política en una pared de la ciudad anuncia a Roberto Borgo como candidato a 2017, por lo que el exdirector administrativo del Hospital y exsecretario de Economía del gobierno del intendente Guacone y del interregno del concejal a cargo del Poder Ejecutivo Fabio Giovanettoni aclaró que no participará en ninguna lista en las próximas elecciones.

"Yo no tengo nada que ver, no soy ni voy a ser ni por ese ni por ningún otro espacio", dijo Borgo a La Opinión ante la consulta por la pintada, en la que su nombre aparece junto al de Alicia Molina, en la misma pared donde estaba el nombre de Diego "Pato" Bennazar, quien quiso ser precandidato del Pro en las últimas elecciones y compitió con la boleta de Alberto Rodríguez Saá, con la que obtuvo 294 votos.

En septiembre del año pasado, Borgo había encabezado el lanzamiento de la mesa seccional del partido "Todos por Buenos Aires", junto a referentes como Manuel Amado. A nivel provincial, el partido se posicionó con críticas a Cambiemos y al peronismo, aunque en los últimos meses hubo algunos acercamientos a diversos espacios, dependiendo del posicionamiento de los dirigentes seccionales y distritales.

"Seguramente puede haber compañeros que crean que uno puede. Pero a mi hoy me toca dar otra pelea, muchísimo menos grata que la política, aunque la mayoría tenga una visión negativa, sigue siendo el mejor camino para cambiar lo que creemos o tenemos como principios contrastado con la realidad", publicó Borgo en su muro de Facebook ante la aparición de la pintada.

"En ese camino de decir lo que sentimos o lo que vemos, de ser coherentes y no defraudarnos a nosotros mismos nos deja heridas, enemigos y demás alimañas rentadas que muchos conocemos. La verdad siempre llega, más tarde o más temprano, por más que el trago sea amargo, las caretas algún día caen", dijo, enigmático.

"Estoy seguro que hay compañeros que entienden a la política como un fin para todos y no hacía su persona para representar a la gente. Y aunque sienta que durante mucho tiempo, laburar y no sacarle el esqueleto no sirvió de nada, aún en una pata le voy poner el hombro para que compañeros que respeto puedan llegar", aseguró.

"Voy a seguir ejercitando el soberano arte de romperles las pelotas diciendo cosas que no les gustan a algunos hipocritas consumados de la política sampedrina", finalizó su mensaje. En diálogo con La Opinión, tras sostener que no será candidato "por ese ni por otro espacio", dijo que actuará en política para acompañar a quienes comparten su visión, aunque no dio nombres.