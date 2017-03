Tragedia en recital del Indio en Olavarría: Voluntarios colaboran para comunicarse con familiares de los asistentes

Luego del recital del Indio Solari en Olavarría que terminó con dos muertos y decenas de heridos, la situación en la ciudad es caótica por la gran cantidad de gente que está varada a la espera de la posibilida de volver a sus hogares.

Esta mañana, desde la empresa Ru-Car informaron a La Opinión que dos micros que fueron contratados para llevar personas al recital desde nuestra ciudad estaban "completos" tras pasar lista y que aguardaban que descomprima el colapso de tránsito que afecta la salida de Olavarría.

Además, hay quienes todavía no pudieron contactarse con sus familiares que fueron al recital en otros micros, combis o automóviles particulares, por lo que hay cierta preocupación en relación a las dificultades para mantener un contacto que les confirme que se encuentran bien.

Voluntarios de Red Solidaria aseguraron que "no hay mucha gente perdida, como se dice" y pidieron "tranquilida" a los familiares que todavía no pudieron comunicarse con asistentes al evento, de los que no saben nada desde anoche.

Olavarría estuvo sin señal telefónica ni de internet, por lo que a través de las redes sociales pedían a los vecinos que quitaran las contraseñas de wi fi para que la gente pudiera comunicarse con los suyos. Aun así, muchos perdieron el celular en el caos del recital o a la hora de la salida.

"Los que quedaron están esperando que se descompriman las rutas. Hay quienes perdieron los micros pero la municipalidad se está ocupando", informaron los voluntarios. El intendente Galli indicó que son alrededor de 20 las unidades de transporte que dispusieron tras los desmanes en la terminal.

"Nosotros seguimos dando vueltas para ver la gente que realmente necesita ayuda, les prestamos teléfonos para que llamen a sus familiares. Teníamos miedo de que haya mucha gente perdida, pero no. Lo que hay es mucha gente incomunicada. Gracias a dios la gente que quedó en Olavarría está bien. A pesar de que podría haber sido algo peor, gracias a dios estamos bien", dijeron los voluntarios.

En Facebook hay una página para la búsqueda, denominada "Recital del Indio- Donde estas?", en la que familiares y amigos postean fotos de gente que fue al evento y con los que todavía no pudieron contactarse. Con el hashtag #IndioEnOlavarria, sucede lo mismo en Twitter.