Temporal: Vecinos de Vuelta de Obligado siguen sin luz

Desde la tormenta que pasó por la región el jueves a la madrugada, algunos sectores del paraje histórico permanecen sin luz. El jueves a la noche, desde Coopser comunicaron que conocían la situación pero que consideraban que no se podría solucionar el problema si no hasta hoy. Al mediodía, los vecinos refirieron a La Opinión que continúan sin energía, hay postes caídos y problemas con la señal de las líneas telefónicas. "No vino nadie todavía", adujeron.