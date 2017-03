Sin colectivos por paro de choferes, Vercelli espera convocatoria del Municipio

Desde el miércoles a las 20.00 no hay servicio de transporte urbano y los vecinos de las localidades quedaron sin colectivo luego de que la Unión Tranviarios Automotor (UTA), sindicato que representa a los trabajadores, dispusiera un paro por tiempo indeterminado.

La medida de fuerza es en San Nicolás y San Pedro y tiene como destinataria a la empresa Vercelli Hermanos, que el cuarto día hábil del mes, a la hora de pagar salarios, depositó sólo el 50 por ciento de los haberes a los empleados y ofreció abonar el resto en cuotas.

El sindicato no aceptó la propuesta y dispuso el paro por tiempo indeterminado, que afecta a los servicios urbanos e interurbanos de San Pedro y San Nicolás, cuyos vecinos quedaron sin transporte público hasta que se destrabe el conflicto.

"Estamos esperando convocatoria del Municipio o el Concejo Deliberante para ver qué medida van a tomar, si van a tratar el tema del aumento de boleto, que venimos pidiendo desde el año pasado y no se trató el tema", dijo Germán Vercelli, uno de los titulares de la empresa, a La Opinión.

"Dijimos que no podríamos hacer frente a los sueldos y sucedió. Si no hay aumento de tarifas, no podemos afrontar los salarios", sostuvo y se quejó: "Desde noviembre estamos elevando notas, nunca nos llamaron ni nada, nunca se le dio tratamiento y no tuvimos novedades ni para debatir"-

La empresa elevó la fórmula el pliego de bases y condiciones de la licitación, que arroja un porcentaje del 74 por ciento de incremento en los costos, lo que implica un aumento del boleto de San Pedro a las localidades de 26 a 45 pesos.

"LLa fórmula siempre arroja un resultado que sabemos que afecta al usuario, entonces siempre se conversa con las autoridades para alcanzar un acuerdo, hacer el aumento desdoblado, acordar, pero acá nunca nos llamaron", señaló Vercelli.

Fuentes del Gobierno aseguraron que habrá incremento de boleto pero que será "mucho más bajo" de lo que pretende la empresa, por lo que se espera un debate importante en relación al tema.