Sigue sin aparecer Maximiliano García

Continúa la búsqueda de Maximiliano Martín García, el joven de 30 años que padece retraso madurativo y se fue de su casa el jueves por la mañana tras discutir con su papá. Si bien era habitual que se ausentara de su vivienda, lo solía hacer por menos tiempo.

El domingo comenzaron los rastrillajes con perros de Bomberos entrenados para la ocasión. La casilla de chapa donde dormía García fue el punto de partida del operativo a cargo del jefe distrital, Fabián Gallo, y el subcomisario Víctor Casas, en conjunto con integrantes del cuerpo de Bomberos local y de Búsqueda y Rescate de Baradero.

Su padre hizo la denuncia luego de que el joven no regresara y aportó los datos para identificarlo: "Tez trigueña de 1,77 mts de estatura, contextura delgada, de aproximadamente 80 kg. de peso, cabello corto negro, ojos marrones, que vestía al momento de ausentarse campera color gris y pantalón tipo babucha color gris de joggins, gorro visera color gris o blanco, zapatillas color negra".

Además, el comunicado de Comisaría agrega que no presenta tatuajes, piercings ni otra característica y que al momento de irse de su vivienda lo hizo a bordo de su bicicleta playera amarilla, avisando que si no regresaba, lo haría al día siguiente aunque finalmente eso no sucedió.

Maximiliano reside con su familia en la zona suburbana de nuestra ciudad, es de origen humilde y ya se ha ausentado de su hogar en otras oportunidades.