Sánchez Negrete sobre De Ruba: "Había cosas que el intendente quería y que no estaban saliendo"

La renuncia de Leonel de Ruba como Director de Modernización del Estado tras la polémica en relación a la existencia de su título de abogado rozó al Pro y a la UCR en la alianza Cambiemos. Hombre de Barbieri, De Ruba se inclinó por Sergio Rosa durante las elecciones y llegó al gobierno de Salazar de la mano de Sánchez Negrete.

El sábado en Sin Galera el Secretario de Economía se refirió a la renuncia y contó que el intendente Cecilio Salazar había hablado con él al respecto, puesto que el joven Director de Modernización del Estado dependía de su cartera.

"La renuncia la tengo yo. Tiene dos renglones. Es solamente una formalidad la renuncia. No es necesaria, por ahí, presentarla. El intendente pone y saca a quien quiere", señaló el concejal en uso de licencia, que integró la lista de Cambiemos como integrante de la que impulsó la precandidatura de Rosa.

Sánchez Negrete explicó que más allá de las cuestiones relacionadas al título de abogado, la renuncia está vinculada a aspectos propios de la tarea de De Ruba que no se cumplieron. "Había cosas que no se habían hecho y cosas que el intendente quería y que no estaba saliendo", sostuvo.

Sobre la polémica en relación al título universitario, indicó: "Leonel nunca estuvo ahí como profesional. Es una cuestión que tiene que resolver él" y prefirió no ahondar en el tema, que generó revuelo en las redes sociales y precipitó su salida del Ejecutivo.