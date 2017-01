Salazar sobre la inauguración de la sala de Pediatría: "Tenemos un objetivo, que es seguir avanzando por el hospital"

“Gracias por estar en esto que es histórico para San Pedro. Tenemos un objetivo, que es seguir avanzando por el hospital”, comenzó el Intendente Salazar.

“Esta sala, cuando asumimos yo veía el esfuerzo que hacía Red Solidaria y la Cooperadora”, agregó al tiempo que contó que cuando asumieron recibieron la asistencia de provincia para pagar sueldos y aguinaldos. "Pagar el sueldo de los trabajadores es fundamental".

“Saben la situación en la que estaba el Hospital. Tomaron muchos empleados, decían, no, no son empleados, eran gente de los planes que no estaban trabajando. El hospital empezó a verse limpio, los chicos del Partido Fe que pintaron todo el Hospital. El esfuerzo que hizo el equipo económico fue impresionante”, manifestó.

Los de Toyota "saben lo que es la Responsabilidad Social Empresaria, es elogiable lo que hace Toyota, y es imitable" e instó: “Estaría bueno que las empresas aparezcan y digan que "vamos a apadrinar cada una de las salas"”

“Todo el que pueda colaborar tiene que colaborar con el Hospital”, manifestó al tiempo que destacó que “acá se atienden todos.

Por último se emocionó nombrando a Julián, Pedro y Gael, tres niños que atravesaron por graves situaciones de salud y que en algún momento fueron asistidos en el nosocomio.

Así quedó el ala de Pediatría inaugurada este jueves: