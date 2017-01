Salazar recorrió áreas, brindó con los municipales y agradeció "el esfuerzo y la colaboración"

Este viernes, último día hábil de 2016, el intendente Cecilio Salazar recorrió junto a algunos funcionarios diversas áreas municipales para saludar al personal y desearles un buen comienzo de año. Luego, en el Salón Dorado, encabezó un brindis.

"Ha sido un año bastante positivo", dijo Salazar en su discurso, en el que aseguró que "fundamentalmente que ha sido positivo para la gente, para la que nosotros trabajamos que es la que en definitiva nos paga el sueldo a todos". En ese marco, agradeció a los trabajadores por el "esfuerzo" y "la colaboración".

"No es que no me defraudaron a mí, sino que no defraudaron a la gente, que en definitiva es lo más importante", les dijo a los empleados, tras proyectar un video producido por el equipo de prensa, con imágenes de los trabajadores.

"Ahí se ve reflejado el esfuerzo que ustedes hicieron para comenzar o empezar a sacar a San Pedro adelante. Y creo que lo estamos logrando", dijo sobre el video y señaló: "Seguramente tenemos objetivos mucho más grandes y más importantes que lo que hemos hecho este año. Pero no me cabe ninguna duda que, si seguimos trabajando así, lo vamos a lograr".

"Nos va a costar tiempo, sin duda. Nos va a llevar un tiempo más recuperar a San Pedro del lugar donde había caído", reconoció y agregó: "Pero estoy convencidísimo que con la colaboración de todos ustedes vamos a salir adelante. Somos capaces de esto".

"Hemos vivido momentos duros y complicados porque la gente reclama y tiene razón. Pero bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo el esfuerzo necesario para que San Pedro realmente renazca. Que seamos como el Ave Fénix, vamos a ser como el Ave Fénix, vamos a resurgir de la ceniza, estoy convencidísimo de eso", comparó.

"Cuesta administrar bien los ingresos del municipio, y en ese sentido seguramente todos saben ustedes que hubo un debate en estos días", dijo en relación al aumento de tasas aprobado ayer. "Sé que el contribuyente va a hacer un esfuerzo. Confío mucho en eso, porque nos han acompañado hasta ahora y confío que nos van a seguir acompañando", señaló.

En ese sentido, aclaró que hay que "devolverle con hechos concretos y reales los aportes que ellos hacen; y eso se tiene que ver reflejado en la calle". Por último sostuvo: "Esto es un gobierno honesto, esto es un Gobierno responsable, y acá hay trabajadores en el mismo sentido: honesto, responsable y con ganas de colaborar".