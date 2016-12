Salazar le ofreció a Martín Noseda la Dirección de Servicios Sanitarios

"Sí, me la ofrecieron", dijo Martín Noseda esta tarde a La Opinión cuando se conocieron algunos términos de la oferta que le hizo el Gobierno Municipal.

"A mi me gustan los desafíos pero aún no he contestado", agregó el ex funcionario a quien le han propuesto quedar a cargo de la Dirección de Servicios Sanitarios en las que hasta el momento se desempeña Horacio Ríos, un trabajador municipal de carrera que ha atravesado con sus conocimientos de las redes de agua potable y cloacas todas las gestiones.

Con la renuncia de Ponzio y el posible alejamiento de Hugo Días, Noseda debería encargarse de terminar la tarea de reconstrucción de mapas y planos, para los que necesita contar "aunque sea por un mes", con Ríos y por ello mantendra una reunión mañana miércoles para confirmar su ingreso al gabinete.

De origen radical y alfonsinista, Noseda ha pasado por distintas funciones durante las gestiones de Juan José Sánchez, Julio Pángaro, Mario Barbieri, Pablo Guacone y reemplazó como concejal a Giovanettoni cuando tuvo que asumir el cargo de Intendente Municipal.

Desde ese entonces su participación pública ha sido escasa aunque siempre fue hombre de consulta para las áreas que conoce como la palma de su mano. Especialmente sus trabajos en asistencia directa, emergencias y disposición para tareas vinculadas a la obra pública lo pusieron en primera fila para el cargo.

Durante la campaña de Cecilio Salazar asisitó a un acto en el que participó Ernesto Sanz, la pata radical en la alianza Cambiemos que llegó al centro Cosmopolita para ofrecer un mensaje.