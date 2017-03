Rodrigo Salazar: "Los resultados me sorprendieron bastante"

Rodrigo Salazar tiene 18 años y desde el 2016 se destaca en una prueba desconocida para el ambiente local: los 3 mil metros con obstáculos. El joven finalizó los estudios en la Escuela de Educación Secundaria N°17 que funciona en el establecimiento de la 27 en 2016 y, para que pueda estar en la graduación, se debió adelantar la fecha pactada debido a que Salazar tenía que competir en un Nacional.

En marzo comenzó a cursar el Profesorado de Educación Física en el ISEF N° 11 de Rosario, Santa Fe, donde continúa entrenando entre semana para los diferentes objetivos que se propuso para la presente temporada.

El fin de semana el joven que representa a Ciudad de Campana, club que lo federó ya que en San Pedro no existe asociación, brilló en el Provincial U20 que se llevó a cabo en el estadio panamericano Justo Ernesto Román de Mar del Plata con organización de la Federación local.

El sábado, en los 5 mil metros, Rodrigo fue campeón con un tiempo de 16 minutos 50 segundos. “Fui a buscar una carrera que me deje rápido para los 3 mil metros que es mi prueba. Pero como todo corredor tiene su orgullo, salí a buscar la carrera corriendo solo y se dio un tiempo que no tenía. Mejoré más de 30 segundos mi marca del 2016, una locura. Terminé muy cansado y lastimado las piernas. No tenía fuerzas para correr el domingo”, aseguró a La Opinión.

A pesar de las dificultades, el sampedrino consiguió la medalla de bronce un día después en los 3 mil con obstáculos. Salazar admitió que “no podía correr” pero logró el objetivo de “romper la barrera” de los “diez minutos”. Y agregó: “Si no hubiese estado cansado podría haber buscado un tiempo mejor. Yo quería 9:30 para el Sudamericano de Juveniles de Bolivia y ahora lo voy a ir a buscar al Nacional”.

El chico de 18 años en consciente de lo que logró pero ya piensa en el certamen que reunirá a los mejores atletas juveniles de Argentina el 8 y 9 de abril en la ciudad feliz. En cada palabra suya se refleja su ambición de superarse día a día justamente en un deporte que se trata de eso.

“El objetivo este año era el Provincial y bajar los 10 minutos en los 3 mil con obstáculos. Lo logré pero sé que puedo dar más porque lo hice muy cansado, con muchos dolores de piernas. Ahora queda el Nacional y si Dios quiere el Sudamericano. Primero pienso en el Nacional que lo tengo en tres semanas y si se da la marca, se da. Sino seguiré buscando”, cerró el atleta local que progresa en cada certamen en el que participa.