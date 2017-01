Rock en Baradero: La fiesta comienza en enero, con recitales gratuitos en el Puerto

"El Rock en Baradero comienza en enero", anunciaron los organizadores del festival que tendrá lugar los días 3, 4 y 5 de febrero en la vecina ciudad, con bandas como La 25, No te va Gustar, Guasones y Gardelitos. Es que desde el fin de semana próximo habrá shows grauitos de bandas emergentes en la zona del puerto.

A partir del 7 de enero, el festival de rock baraderense tendrá un "Punto de Encuentro" durante todos los fines de semana previos al evento principal, donde tocarán diversas bandas, entre ellas algunas que en febrero participarán del escenario principal.

La previa comenzará entonces este sábado, desde las 17.00, con la presencia de Pampa Yakuza, Rivales y Mamita Peyote. El domingo tocarán Jeites, Delfines de Etiopía, Las bodas químicas, y Lucy in the sky, banda tributo a The Beatles.

"Todos los sábados y domingos hasta el fin de semana del festival inclusive, te encontrarás con las bandas del nuevo rock argentino al aire libre y con espacio gastronómico", publicaron en la invitación, cuya grilla tiene más de 30 bandas distribuidas en cuatro fechas.

Una de las bandas más convocantes de las que tocarán durante la "previa" del Festival en la zona del puerto de Baradero es Los Pérez García, cuyo show está previsto para el sábado 28. Se trata de uno de los grupos que estarán el domingo 5 de febrero en el escenario mayor del anfiteatro Pedro Carossi.