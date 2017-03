Robo en galpón avícola: Maniataron al encargado y huyeron en su camioneta con dinero en efectivo

El lunes, cerca de las 23.00, Fernando Zaris, encargado del establecimiento Granja San Pedro de la empresa Prosavic, retornaba a su vivienda en el lugar cuando al descender de su vehículo Ford Ecosport negro fue abordado por dos delincuentes armados que previamente habían amedrentado a los perros con un disparo.

"Les pregunto qué querían y me dijeron que venían robarme, me tiraron al suelo y me taparon la cara con mi remera, por eso no pude verles las caras", dijo a La Opinión Zaris y continuó: "Me llevaron adentro, y me dejaron en la cama boca abajo con las manos atadas con precintos y sogas".

"Me pedían plata, pero yo no soy el dueño. Se llevaron unos pesos de mi sueldo y un poco de plata que tenía ahorrada, más ropa mía y ropa de mis nenes, que les había comprado nueva", refirió el hombre víctima del violento asalto.

Los dos ladrones huyeron finalmente con alrededor de ocho mil pesos en efectivo en la camioneta de Zaris. Esta mañana, personal policial la encontró abandonada en inmediaciones de La Tosquera. "Es la primera vez que pasa una cosa así acá. Sabíamos de otros casos sobre la ruta", agregó el encargado.