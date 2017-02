Refacciones en el camino Juan Ismael Giménez

Comenzaron las refacciones en la calle Juan Ismael Giménez en el trayecto que va desde la Bajada de Chávez hacia Vuelta de Obligado. En el lugar pudo observarse una maquina de la Municipalidad emparejando el camino que ofrece uno de los paisajes más lindos de la costa de San Pedro y, si bien no es muy transitado, los vecinos venían pidiendo desde hace un tiempo que se realicen mejoras.

En diciembre de 2016 los concejales Florencia Sánchez, Rodolfo Trelles, Damián Mosquera y Américo Quintana elevaron un Proyecto de Resolución en donde le solicitaron al ejecutivo que repare el camino que bordea el riacho en toda la traza que no está pavimentado. “Por allí es por donde gran parte de los vecinos del barrio trasladan a sus hijos a los establecimientos educativos, jardines, escuelas y centros de salud. Podemos ver al recorrer dicho camino el deterioro que presenta a raíz no contar con un tratamiento acorde a las necesidades, que pueda soportar las inclemencias del tiempo, dado que no cuenta tan siquiera con un entoscado que posibilite el tránsito”, indicaron los ediles en el plan.

Además, agregaron que dicha zona es "muy concurrida por sampedrinos y turistas". "Resultaría conveniente poder expandir y explotar toda la zona ribereña hacia el norte de nuestra ciudad y no concentrar en una pequeña porción toda la actividad turística y que para ello es necesario contar con buenos accesos”, concluyeron Sánchez, Trelles, Mosquera y Quintana.

Por último, en la zona pudieron observarse emprendimientos ajenos a los habitantes del lugar, una situación en constante crecimiento.