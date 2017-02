Rebeca D´Estéfano y Valentín Rossi contaron sus experiencias en el Campus 2018

Cuando se analiza el equipo de canotaje de Náutico que entrena Edgardo Rasio se divisa pasado, presente y futuro. Pasado en Fernando Ortíz (medallista de bronce en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata de 1995), presente en Gonzalo Carreras baraderense que compitió en los Olímpicos de Río de Janeiro 2016) y futuro en Rebeca D´Estéfano, Valentín Rossi y Lisandro Butti.

Los tres jóvenes que fueron parte del Campus 2018 se vienen destacando desde el 2016 en campeonatos nacionales y sudamericanos. D´Estéfano y Rossi, líderes del ranking nacional, llegaron al campamento con vistas a la tercera edición de los Juegos Olímpicos de la Juegos Olímpicos de la Juventud a desarrollarse el año próximo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como los principales candidatos a obtener la plaza nacional en sus respectivas ramas.

La dama, en diálogo exclusivo con La Opinión, admitió: "No tuve los resultados que esperaba pero fue una experiencia única. Fue lo mejor. Fui con tras expectativas porque en otras concentraciones íbamos a entrenar solamente y ahí no. Tuvimos enseñanzas de otros deportes y cosas, como seguridad vial". Y agregó: "En K1 quedé primera en todos los controles. En slalom velocidad quede segunda y en circuito tercera, bastante bien por no ser mi especialidad".

Además, Rebeca destacó las charlas que llevaron a cabo con deportistas olímpicos siendo la lanzadora de martillo Jennifer Dahlgren la que más la impactó "por su historia de vida".

Rossi, por su parte, coincidió en que fue una experiencia "increíble". "Fue una versión a muy pequeña escala de lo que va a ser la Villa Olímpica de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Además de haber entrenado con chicos de canotaje, compartimos y aprendimos sobre otros deportes, conocimos a muchos atletas olímpicos que nos dieron charlas contando su experiencia", aseguró el joven.

Entre los olímpicos que visitaron a los 530 chicos que de 29 deportes diferentes seleccionados previamente en un proceso a largo plazo que se inició en 2015 estuvo el baraderense representante de Náutico Gonzalo Carreras, compañero de equipo de Rossi, D´Estéfano y Lisandro Butti.

Con un futuro prometedor y la certeza de continuar entrenando para mejorar, los jóvenes entrenados por Rasio van tras los pasos de Ortíz y Carreras, referentes del plantel actual celeste.