Quintana acusó a un sindicalista de "aprietes" para que vote el aumento de tasas

Américo "Cacho" Quintana volvió a contar en sesión una situación que le sucedió en la calle respecto de "visitas" para que "piense" cómo debe votar tal o cual proyecto. Esta vez fue sobre el aumento de tasas y apuntó a un sindicalista.

"Un integrante de un gremio me fue a ver a mi casa para decirme que 'consulte con la almohada', lo que me llamó la atención. Fue muy amable en un primer momento y apretó el acelerador después", dijo Quintana en sesión.

El sindicalista Raúl "Chipi" Benítez, de la Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales que conduce Juan Cruz Acosta, gritó "no queremos volver a la era Guacone, que no cobrábamos los sueldos", por lo que Quintana lo nombró, aunque dijo que no tenía pensado hacerlo.

"Este hombre me invitaba a que reviera mi posición y dijo que si no aumentábamos las tasas iba a ir a cada una de las casas de los concejales para que nosotros les paguemos el sueldo", dijo Quintana.

"A mí estas cosas ya no me asustan, pero me llama la atención que sucedan estas cosas. Estos son los riesgos que uno corre", señaló el edil.