Por Guillermo Moreno se cruzaron la Sociedad Rural y el grupo Militancia para la Victoria

Tras la visita de Guillermo Moreno a un encuentro con la militancia de la Mesa para la Victoria en la que calificó en duros términos al predidente Mauricio Macri, la Sociedad Rural emitió un comunicado en el que manifestó su "rechazo a la presencia en nuestra ciudad de uno de los principales responsables de la profunda crisis económica y social que se haya generado en el país, como ideólogo y ejecutor de políticas nefastas para la producción en la República Argentina. Ver y escuchar al Sr. Guillermo Moreno explicando cómo debe salir el país adelante después de años de corrupción, soberbia y atropellos, es una bofetada para la sociedad que no podemos tolerar. Por encarnar una de las peores caras del autoritarismo que gobernó a la Argentina en los últimos 12 años, lamentamos profundamente que algunos de nuestros vecinos consideren que su manera de hacer política puede aportar a la unidad y el futuro de paz que todos deseamos".

El sábado llegó la reivindicación, con la premisa "Cristina Conducción", dieron a conocer la respuesta a la entidad "El comunicado que sacó la Sociedad Rural, en repudio a la visita a nuestra ciudad para interactuar con quien quisiera hacerlo y en un ámbito privado de Guillermo Moreno, un hombre de la democracia, no asombra", comienza el texto remitido a los medios de comunicación.

"Distinto actitud tuvo cuando durante el proceso iniciado en 1976, visitó nuestra ciudad el Almirante Masera, realizó una acto en un conocido club, y motivó una solicitada de adhesión que si la revisáramos, seguramente encontraríamos a muchos miembros de la Sociedad Rural.

"Es que la Sociedad Rural históricamente ha estado ligada a ejercicios dictatoriales del poder, basta recordar la entrada triunfal del dictador Onganía en una carroza imperial tirada por caballos a la exposición rural del año 1966 y la rechifla que recibió en el mismo espacio el Presidente democrático Raul Alfonsín.

La dictadura cívico militar de Videla, cuyo ministro de economía Jose Alfredo Martinez de Hoz tuvo estrecho vínculo con la Sociedad Rural, le entregó a la entidad la Secretaria de Ganadería a Jorge Zorreguieta, quien fue secretario de Confederaciones Rurales Argentinas, CRA, de la Sociedad Rural y Presidente de la Comisión Coordinadora de Entidades Agropecuarias. En paralelo el gobierno de Cambiemos puso en manos de su institución hermana, Confederaciones Rurales Argentinas y en la persona de quien fuera su presidente Sr. Bruyaile el Ministerio de Agricultura", resume la militancia y luego explica: "Es por eso que esta institución repudie a un ex funcionario de un gobierno democrático nacional y popular, gobierno que además tuvo la “osadía” de aumentar las retenciones al agro, no debiera sorprender.

No podría ser de otra manera: define como “atropellos” a las políticas populares del último gobierno, solo en referencia a los intereses de su sector. No le han molestado ni generado repudio alguno los despidos masivos, los tarifazos, los Panamá Papers, el negociado del Correo. Tampoco han repudiado el trabajo esclavo descubierto sistemáticamente en campos de la zona durante ese mismo gobierno que caprichosamente llama “autoritario”. Tan grave y nefasta es su historia como su porvenir. Asociado a este gobierno de ajuste, y en defensa de los intereses de clase, la Sociedad Rural aprueba y colabora en la ejecución de las políticas de destrucción de derechos civiles y sociales del pueblo trabajador".

El docmento cierra con un mensaje: "Desde Militancia para la Victoria sabemos que hay dos proyectos de país. Uno tiene como destinatario de sus políticas beneficiar a la SR y las corporaciones, amigos y cómplices. El otro, el nuestro, está al servicio del pueblo, de los derechos humanos, de la inclusión, del comercio interno, de la creación de trabajo, de la ciencia, de la industrialización, de la cultura, de los derechos de las minorías. Ese proyecto reivindicamos, por él trabajamos y militamos".