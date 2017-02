Policía ordenó a su hija fugarse de un control de tránsito y puso en riesgo su carrera

La Fiscalía N° 7 instruye una causa por “desobediencia” contra el Capitán de la Policía Bonaerense Miguel Ángel Gerez, sampedrino que se desempeña en el Comando de Campana, quien el lunes intentó evadir un operativo de tránsito y ordenó a su hija menor de edad, que manejaba la moto, que se fugara en contramano.

El lunes a la mañana, un operativo de tránsito lo sorprendió en la esquina de Mitre y Eugenio Arnaldo, cuando circulaba en moto junto a su hija, que conducía el rodado, sin casco, seguro ni documentación, según informaron desde la Dirección de Seguridad, Tránsito y Nocturnidad que conduce Ángel Burgos.

El policía se dio cuenta de que sería infraccionado, por lo que se bajó del rodado e instruyó a la adolescente para que violentara las normas de tránsito y se diera a la fuga en contramano por calle Mitre, para luego doblar otra vez en contramano por Oliveira Cézar y tomar Pellegrini para escapar del control. Algo similar había hecho el sábado.

Aunque gritó, insultó e increpó a los agentes de tránsito y de policía que cumplían con el operativo, le labraron la infracción. La situación provocó la intervención del Director Ángel Burgos y del Jefe Distrital Fabián Gallo, porque el "Capitán Desobediencia" no deponía su actitud pendenciera.

El Juez de Faltas recibió el acta de infracción para disponer la multa correspondiente, la Fiscalía N° 7 instruye una causa por "Desobediencia" en contra de Gerez y la Auditoría General de Asuntos Internos recibió el informe para iniciar el sumario correspondiente, que le puede costar la carrera dentro de la Bonaerense, a los 54 años.

Miguel Ángel Gerez fue ascendido de Teniente Primero a Capitán en abril de 2015. Nacido en 1963, inscripto con el número de DNI 16 598 038 y promovido como funcionario público bajo el legajo 115 969. Además de "chapear" con su condición de policía, a Burgos le dijo: "Yo te conozco", porque es hermano del segundo de Inspección, Luis Caramún.

Consulatdo por La Opinión, Caramún dijo que no había conversado con su hermano, el “Capitán Desobediencia”, por el operativo que lo tuvo como protagonista. “Ni siquiera por teléfono”, aseguró, y sostuvo que no intercedería por nadie que cometa una infracción, porque "no corresponde".

“Cuando yo estuve a cargo le sacaron la moto a mi otro hermano. Hay un procedimiento administrativo que se puede seguir. En mi familia todos tienen en claro lo que yo pienso sobre esto. Yo estoy del lado de los inspectores”, sostuvo Caramún.