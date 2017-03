Paro docente: El Gobierno provincial no convocó a los maestros y continúa la medida de fuerza

Este lunes inició el ciclo lectivo 2017, aunque solo en algunas escuelas privadas dado el paro docente programado a nivel nacional para los días 6 y 7 de marzo.

El acatamiento en el distrito de San Pedro fue alto: un 98% según la delegación de la Unión de Educadores Bonaerenses local. Pese a la medida de fuerza, el Gobierno de María Eugenia Vidal no convocó a los maestros para mejorar la oferta de aumento y el frente gremial extendió el paro por 24 horas para este miércoles.

"Nuestras autoridades bonaerenses no escucharon los más de 70 mil docentes que se movilizaron ayer y el alto nivel de adhesión, en las jornadas de paro de estos dos días", dijo la titular de FEB, Marta Petrocini. El comunicado continúa: "Esta mañana los seis gremios docentes de la Provincia de Buenos Aires, AMET, FEB, SADOP, SUTEBA, UDA y UDOCBA, resolvieron declarar un paro de 24 horas para el día 8 de marzo, y convocar a nueva reunión plenaria para analizar la continuidad de las medidas".

"Todavía estamos en el aire con el tema, nosotras a la marcha del #8M no nos adheriamos porque no nos dijeron nada desde el gremio, pero ahora parece que como no se abrieron las paritarias no vamos a poder empezar, tenemos que esperar la confirmación del gremio", agregó una docente sampedrina a La Opinión.