Paritaria municipal: Difunden mensaje intimidatorio que atribuyen al secretario de Salud

Este domingo, previo al inicio del paro que mantendrán los trabajadores municipales por 48 horas, empleados que se desempeñan bajo la supervisión del secretario de Salud, Edgar Britos, aseguraron al sindicato que conduce Acosta haber recibido un mensaje de parte del funcionario con clara intención intimidatoria.

"Respecto al paro de mañana, más allá de si habrá o no, pues seguro se dictará la conciliación obligatoria a las 8, de lo que cada uno crea, de lo justo o injusto de la medida y de que obviamente les asiste el derecho constitucional a adherirse a la medida de fuerza, personalmente considero que está fuera de lugar", dice el texto que los trabajadores habrían recibido por medio de WhatsApp.

"Y al intendente particularmente le molesta la medida", putualiza y luego advierte: "Considero que con la mayoría existen algunas concesiones, permisos, o llámenlo como quieran, cotidianos. Si alguno de Uds está pensando en faltar al trabajo con motivo del paro, lo tomo como un paro a mí. Y olvídense de venir luego a pedir algún permiso o favor, y me voy a ocupar personalmente de controlar cumplimiento, horarios y demás".

"Cada uno puede hacer lo que quiera, yo también. Lo justo es justo. Sólo quería que lo supieran hoy. No tengo problema que hagan paro. Pero sepan que no me voy a quedar como que no pasa nada", finaliza.

Los intentos de este medio de contactar a Britos fueron infructuosos. Desde el Municipio, por su parte, comunicaron oficialmente cerca de las 17.00 que garantizarán "la seguridad de aquellos empleados que no acaten la medida para continuar trabajando en busca de dar respuesta a las necesidades de los vecinos".