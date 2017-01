Operativos de Tránsito: 30 motos y un auto fueron el resultado de los secuestros

Treinta motos secuestradas fueron el saldo de los dos operativos de tránsito dispuestos por la Dirección de Inspección General. El miércoles por la mañana trasladaron 15 rodados al depósito municipal y al atardecer, en la esquina de Boulevard Moreno y 25 de Mayo, otras 15, a las que se sumó un automóvil tras superar, el conductor, el registro de alcoholemia permitido.

Por la noche, Ángel Burgos brindó un resumen a La Opinión y destacó que desde que retornó a su cargo tras las vacaciones siente un alivio en la parte administrativa y confirmó que trabajará a la par de Luis Caramún, quien lo reemplazó durante su período de receso. "Ahora es mejor, estamos a la par con mi compañero y a mí me gusta más la parte operativa", dijo para describir la nueva modalidad con la que emprenderán esta etapa.

Las infracciones labradas por no usar casco y transportar menores desprotegidos no admitieron excusas, las que no tenían todos los papeles regularizaron situación, una de las quejas más recurrentes de los infractores cuando trasladaban sus vehículos porque no exhibían en el momento la documentación requerida.