Oficina Animal: la veterinaria designada castrará gratuitamente a las mascotas

Desde que trascendió que la veterinaria Marina Farías prestaba funciones en el áre de la Dirección de Salud no hubo respuestas oficiales hasta que el sábado en el programa Sin Galera, el Dr. Edgar Britos aclaró que están cumpliendo con una Ordenanza aprobada en el Concejo Deliberante para el control de la reproducción canina. Sostuvo que desconoce el parentesco pero que "ser o no pariente no inhabilita para ocupaar un cargo". El 26 de Junio de 2008, el cuerpo deliberativo aprobó por unanimidad la puesta en marcha de un programa de control "sistemático y permanente" sobre la población canina. En su texto señala que será responsabilidad del Departamento de Bromatología y habilita convenios con organizaciones intermedias o "contratar profesionales" para dar cumplimiento al plan. En la edición 803 de La Opinión fue publicada la iniciativa de castrar 1000 canes.

Britos, indicó que las operaciones de esterilización para canes callejeros y de particulares que no puedan hacer frente a la práctica quirúrgica comenzarán a practicarse cuando puedan organizar el departamento para el que desde hace varias semanas nombraron a egresada de la Universidad de

En cuanto a la denominación de "oficina animal" con la que los propios trabajadores del área nominaron a la nueva dependencia dijo: "no sé si ha sido una oficina animal, lo que sé es que hay programa municipal de atención canina. No funciona ahí", aclaró. Se refería al señalamiento que el responsable del refugio de Apama, el veterinario Fabián Rodríguez formuló públicamente la semana pasada cuando advirtió que Farías había sido designada por su parentesco con la Concejal de Cambiemos, Mónica Otero.

En canto a la situación del veterinario de carrera municipal y nombrado por concurso, Saverio Gutiérrez, Britos explicó: "estamos en la transición que exige una planificación para las castraciones y vacunación antirrábica. Cuando se crea el departamento el Intendente tiene toda la potestad de designar a la persona que considere adecuada" y agregó que la profesional nombrada "ha trabajado en distintas veterinarias desde el año 2012 y tiene capacitación en castraciones. Esto le posibilita a Saverio abocarse a otras tareas, como control de comercios o brotes de triquinosis".

La norma a la que aduce el Secretario de Salud es la 6.229 aprobada en octubre de 2016 que deroga una similar del año 2008 que no se había cumplico, aunque en esta oportunidad se agregaron requisitos y presupuesto tanto para poder nombrar personal con categoría de "Jefatura" como para contar con una dependencia edilicia.