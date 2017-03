Nicolás Chaparro: Prefectura y Policía regresaron de la zona de islas con el joven sano y salvo

Personal policial y de Prefectura regresaban este mediodía al continente desde la isla de Las Pirañas con el joven Nicolás Chaparr sano y salvo, luego de casi 24 horas desde que salió de su casa sin regresar, lo que motivó una importante búsqueda.

El joven fue visto en esa zona por navegantes y hubo información que daba cuentas de que faltaba una canoa en el club Naútico. La madre del joven dijo que una familia le brindó hospitalidad mientras estuvo en la isla.

"La policía me confirmó que era él. Lo encontraron tomando mates. Le brindaron hospitalidad en una casa, aparentemente pasó la noche ahí", dijo la madre del joven y aseguró que su hijo se encontraba bien. "No sabemos cómo Nico llegó hasta ese lugar", señaló e informó que esperaba reencontrarse con él, puesto que las autoridades policiales no le permitieron trasladarse a la zona donde lo hallaron.

Prefectura y Policía salieron en el Guardacostas pasadas las 10.00 de la mañana, tras recibir el dato de que una canoa del club Náutico no había regresado a esa institución y había sido vista en la isla de Las Pirañas. Pasado el mediodía, autoridades confirmaron que lo hallaron bien y que emprendían el regreso al continente.