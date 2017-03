Motochorros le arrebataron la cartera a una mujer en bicicleta

Este sábado pasadas las 11.00, motochorros a bordo de un rodado gris le robaron la cartera a una mujer que circulaba en bicicleta por Cucit y 25 de Mayo. "Me encerraron, iba despacito porque tenía una caja con cosas del campo. Necesito que me devuelvan la documentanción, es urgente, la billetera no me importa", contó Paula, la víctima, al aire de Sin Galera.