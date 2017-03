Motochorro le arrebató la mochila a una joven en inmediaciones de Caseros y Naón

El martes, una joven que circulaba en bicicleta por calle Caseros a la altura de la cancha del Club Mitre fue abordada por un sujeto de cerca de 20 años en moto que le arrebató la mochila que llevaba en el canasto.

La víctima fue ayudada por una vecina: "Me hizo entrar a su casa, llamamos a la policía y esperamos, pero nunca llegó", dijo la joven y agregó que la mochila negra con flores tenía "todos los útiles de la escuela y los anteojos de ver. Le pido por favor a la gente que si ve la mochila tirada que me avise, ya que los útiles no creo que le sirvan para nada".