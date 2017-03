Lo derivaron por un ACV y tenía migraña

“El lunes a la tarde me fui con una migraña muy fuerte del trabajo, un compañero me presta el vehículo, trabajo en el Howard Johnson, cuando llegó a la doctora de la guardia ingreso, era una migraña muy fuerte, después de eso le dije si me podía quedar un ratito más pero me dijo que tenía que salir afuera”, contó Martín en el aire de Sin Galera.

“El lunes llegué a la clínica con dolor de cabeza, me hace ver una medicación con la enfermera, entré por ART me ponen la medicación, ya está. Le pido si me podía quedar un ratito, me dijo que tenía que esperar en el pasillo, agarro un tacho de basura, tenía muchos vómitos, viene mi mamá, me ve y le dice a la enfermera que me hagan algo, me internan y me hacen una tomografía computada en Diagnóstico por Imágenes en Gomendio y la médica dice que habían visto un derrame cerebral y un ACV en el tomógrafo”, agrega el joven y es ahí donde comienza su pesadilla.

Y continuó: “Ingreso a las 6 de la tarde, y al instituto fui como a las 8 de la noche. La doctora se comunica con el hotel, les avisan por el tema del ART porque hagan la denuncia porque pensó que fue un golpe, que me tenían que trasladar”.

“Monjo movió cielo tierra, me trasladaron porque supuestamente tenía cuestiones de horas para intervenirme quirúrgicamente porque me iba a morir, me espera un neurocirujano y cuando los ve me dice pero flaco no tenés nada”, explicó Martín al tiempo que agregó que “los síntomas de un ACV no los sabía porque nunca los tuve, todos hablaban a escondidas para no asustarme, mi mamá estaba un poco preocupada, yo me asusté cuando llegamos allá, tengo mi hija de 17 años que estaba ahí, mi mamá, mi familia, tengo 38. Me asusté un poco y cuando el médico me dice eso me devolvieron la vida, yo ya me hacía en una silla de ruedas”.