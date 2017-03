Le secuestraron la moto en una estación de servicio y no la puede recuperar porque le "perdieron la documentación"

El caso es insólito: una moto secuestrada cuando estaba parada en una estación de servicio, el dueño que quiere recuperarla pero en Inspección le dicen que perdieron el acta entonces no se la pueden entregar, y los días que pasan sin solución.

Hernán Ramos trabaja en Prear. Hace dos semanas, un sábado, llegó tarde a la parada del colectivo que lo lleva hasta la fábrica, por lo que decidió ir en moto hasta la estación de servicio ubicada en Juan B. Justo y Pellegrini, dejar su rodado allí y subir al transporte de la empresa donde es empleado.

Cuando regresó de trabajar, cuatro horas después, la moto ya no estaba. "Los chicos de la playa le dijeron que vino Inspección y se la llevó, contó su esposa a La Opinión. El lunes siguiente fue a la Dirección de Segurirad, Tránsito y Nocturnidad. Allí, informó, le dijeron que habían recibido una denuncia de "abandono por más de24 horas" del vehículo, por eso se la llevaron.

Con la documentación del vehículo en la mano -tarjeta verde, licencia de conducir y seguro, que mostró a este medio- Ramos quiso retirar su moto, pero no pudo. Le dijeron que "perdieron los papeles en un auto que fue secuestrado", contó su pareja.

"Los papeles son los que justifica por qué se llevaron la moto", explicó. Es decir que lo que extraviaron, según el relato del damnificado, es el acta de infracción en el que los inspectores dejaron explicitados los motivos por los que secuestraron una moto que estaba estacionada.

"Todavía estoy esperando la moto, teniendo todos mis papeles", se quejó el propietario del vehículo y reclamó: "La verdad es que los inspectores me robaron la moto, qué más puedo decir, si no me dicen nada. Hasta me dieron un número para que me comunique con ellos y me da equivocado".

El damnificado mantuvo una comunicación vía Facebook con un inspector, quien le aseguró que "cuando encuentre el papel del alta de la moto" arreglaría todo. "Ya me cansé. Van dos semanas, y encima me cobran la estadía 50 pesos", se quejó.

"Si ellos se equivocaron y perdieron los papeles, ¿no van a poder entregarme la moto?", se preguntó y agregó: "Si no tenemos multa, no íbamos circulando. ¿A qué estamos jugando?". Hasta el momento no tuvieron novedades al respecto, por lo que decidieron contar lo sucedido y hacerlo público.