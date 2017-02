La LDS y el Colegio de Árbitros delinearon el 2017 de los jueces

El miércoles por la noche los directivos de la Liga Deportiva Sampedrina (LDS) con su presidente, Hugo Cejas, a la cabeza se reunieron con el Colegio de Árbitros y los diferentes jueces que jugarán los campeonatos de la presente temporada.

En primer lugar se presentó el grupo de trabajo que tendrá el Colegio que conduce "Tato" González (papá de Mariano, referí de Villa Constitución con pasado en el fútbol local que se desempeña en la Primera División y B Nacional). José Gorosito será el designador en tanto que Leandro Sottini, Juan Di Nápoli, José Tirelli, José Varela, Diego Mastaglio y dos instructores nacionales colaborarán con el ente.

Además, los jueces deberán cumplir ciertos requisitos físicos y técnicos para poder arbitrar en los torneos organizados por la LDS. Entre ellos se destacan la presentación de una planilla para conformar un lejago individual de cada colegiado, el apto médico, realizar como mínimo dos entrenamientos semanales (hasta el momento no tienen un espacio para hacerlo y solicitarían el Estadio Municipal), superar tres pruebas físicas en el año y asistir a las clases teóricas y prácticas. Quienes no complenten las condiciones no podrán dirigir. La intención de la Liga Sampedrina es que todos los árbitros tengan la mismas capacidad para desempeñarse en primera.

Por último, se confirmó el 25% de aumento salarial con respecto al 2016. "Todos los años peleábamos los porcentajes pero esta vez no hubo debate. La Liga puso el 25% de aumento y el que quiere jugar que juegue y el que no, no. Eran reuniones desgastantes donde los dirigentes se peleaban con los árbitros. AFA dio un 23% y nosotros dispusimos un 25% porque es lo que pueden pagar las clubes y no vamos a entrar en paritarias, había señalado días atrás Cejas en un mano a mano con La Opinión. Y cerró: "Dispusimos ese porcentaje porque es lo que pueden pagar las clubes".