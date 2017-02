La LDS se reúne con el Colegio de Árbitros para tratar el aumento salarial

El miércoles los dirigentes de la Liga Deportiva Sampedrina (LDS) con su presidente, Hugo Cejas, a la cabeza se reunirán con los representantes del Colegio de Árbitros para tratar el aumento salarial del 2017.

"Todos los años peleábamos los porcentajes pero esta vez no hubo debate. La Liga puso el 25% de aumento y el que quiere jugar que juegue y el que no, no. Eran reuniones desgastantes donde los dirigentes se peleaban con los árbitros. AFA dio un 23% y nosotros dispusimos un 25% porque es lo que pueden pagar las clubes y no vamos a entrar en paritarias", aseguró Cejas.

Además, el máximo responsable de la LDS destacó a labor de los colegiados a pesar de las críticas que suelen recibir de parte de jugadores y cuerpos técnicos. Sostuvo que el Colegio local tiene "seis árbitros nacionales" como no hay en ninguna otra liga y que por más que los insulten "en seis idiomas" no dejarán de arbitrar en ese ámbito. "Pasa a nivel nacional. En AFA tampoco están conformes con los árbitros. En un Mundial tampoco. Se les buscan todos los detalles", sentenció Hugo Cejas.