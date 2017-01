Jubilado que trabaja cortando pasto se quejó porque inspectores le sacaron la moto y el carro

Desde este jueves al mediodía los inspectores de tránsito son blanco de nuevas críticas en las redes sociales, donde indignados internautas apuntaron contra los trabajadores de la Dirección de Seguridad, Tránsito y Nocturnidad que le secuestraron la moto a un jubilado que trabaja cortando el pasto.

Ramón Alderete, conocido como "El Tucumano", volvía de trabajar junto a su esposa, que cuida a adultos mayores a domicilio, cuando fue sorprendido por un control de tránsito. Como ya le habían robado en alguna oportunidad, no llevaba la documentación encima, por lo que procedieron al secuestro.

En las redes sociales hay quienes se ofrecieron a hacer una colecta para ayudarlo a pagar la multa que de seguro le cobrarán por no tener la documentación del vehículo encima.

"Venía de trabajar con mi señora y me agarraron los inspectores y me sacaron la moto, ella también estaba trabajando, cuidando un viejito", le Alderet contó al artista Gabriel Torres, quien remitió el video con la nota a La Opinión para su difusión.

"Me sacaron todo. Las herramientas me las trajeron, pero me sacaron la moto, que es mi única herramienta, el único medio para trabajar", señaló el anciano y agregó: "Yo soy jubilado. Es una vergüenza que uno ande trabajando y le saquen la única herramienta".

"Me dijeron que mañana lleve los papeles a ver si me la entregan. Yo tengo las herramientas, el carro y todo para trabajar, me dedico a trabajar nomás, soy jubilado, no voy a llevar los papeles ahí", se quejó Alderete, cuyo caso generó comentarios indignados en las redes sociales.