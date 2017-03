Juan José Paz concentrará en el CeNARD con vistas a los Juegos de la Juventud

Juan José Paz concentrará entre el viernes y domingo en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) con vistas a los Juegos Olímpicos de la Juventud que se llevarán a cabo entre el 30 de septiembre y 12 de octubre del año próximo en Capital Federal para jóvenes de entre 14 y 18 años.

"Fue una sorpresa, no lo esperaba. La invitación me llegó hace dos semanas a las doce de la noche", señaló el sampedrino de 14 años a La Opinión al mismo tiempo que admitió que será "todo nuevo" para él porque no conoce las instalaciones del centro deportivo ubicado en el barrio porteño de Núñez.

Paz será parte del grupo de ciclistas seleccionados en un proceso a largo largo plazo que se inició en 2015. Los jóvenes entrenarán y serán evaluados por profesionales de diferentes áreas del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard), una experiencia similar a la que tuvieron los palistas Lisandro Butti, Valentín Rossi y Rebeca D´Estéfano en el Campus desarrollado en febrero para todas las disciplinas.

Juan José fue campeón en la división 2002 de la Copa Nacional Infanto Juvenil 2016 y viene de alcanzar el cuarto puesto en la prueba pelotón del Argentino de Ruta que se desarrolló en Córdoba.