Jorge Baca: "La reunión con Carlos Mac Allister fue más que positiva"

Los primeros días de diciembre Jorge Baca visitó junto con el presidente de Mitre, Gustavo Amorín, y el intendente, Cecilio Salazar, al Secretario de Deportes de la Nación, Carlos Mac Allister. En la reunión el máximo directivo de la Liga Deportiva Infantil solicitó apoyo económico para poder concluir diferentes proyectos que tiene en ejecución la institución que conduce.

Baca afirmó a La Opinión que el encuentro fue "más que positivo" porque "no todos los días se llega a estar cara a cara" con el responsable máximo del deporte a nivel nacional. "Le planteamos la necesidad de una ayuda mayor, no que nos traigan cinco pelotas y diez camisetas. Eso lo generamos nosotros mismos, si no lo hacemos nos tenemos que ir. Los premios y demás salen de la organización que tenemos con los clubes", admitió.

En contrapartida, Mac Allister exigió que realicen la personería jurídica para obtener los fondos necesarios. Baca también se refirió a esa situación y señaló: "Estamos trabajando muy fuerte con un estudio contable y jurídico que presenta todo lo que es la personería jurídica, tan esperada por nosotros. Hay que hacerla. Sabemos que es muy difícil y todavía más, mantenerla. Presentamos los papeles para realizarla por intermedio de cuatro clubes que la tienen y gracias a la Liga Nicoleña (NdR: presentaron los papeles en San Nicolás), tomamos el estatuto de ellos que ya fue aprobado en su momento. Así que lo nuestro va viento en popa".

Por último, el presidente de la Liga Deportiva Infantil sostuvo que a traves del tramite que realizó para la entidad que lidera, notó que gran parte de los clubes no la poseen. "Pocos tienen y son los de siempre como Mitre, Paraná, Agricultores, Pescadores y El Porvenir. Ellos están al día", cerró.

La entrevista completa que se publicó en la edición impresa del Semanario 1291 la podes encontrar acá.