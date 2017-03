Hoy, Salí a tu vereda: Una propuesta para revivir "la tranquilidad de San Pedro"

La convocatoria para "salir a la vereda" este domingo 19 a las 18.30 se hizo viral por redes sociales y WhatsApp, y los vecinos de Villa Igoillo, quienes fueron responsables de la difusión, relataron a Sin Galera: "No tiene bandera política, y una cosa que no perjudica a nadie. Sería como para retomar la tranquilidad que siempre hubo en esta querida ciudad, estar en la vereda y no todos encerrados".