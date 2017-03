Hernán Granda confirmó que Olga Viviana Gálvez no fue asesinada

El Fiscal Hernán Granda dialogó hoy con Sin Galera sobre la muerte de Olga Viviana Gálvez, la mujer de 46 años que falleció el viernes en San Nicolás, y aseguró que tras la realización de la autopsia se descartó la posibilidad de que haya sido asesinada.

"Lo que corresponde frente a una denuncia que plantea una cuestión de criminalidad en un acto y no con muerte natural es una autopsia. Se interrumpió el velorio. Esto se motivó por el comentario de una nena de doce años que dijo que podia haber sido asesinada", señaló Granda a Sin Galera. Y agregó: "Podemos hacer un allanamiento a nivel excepcional. Tenemos una persona que está tratando de destruir pruebas, no vamos a esperar para que lo vea el juez. Teníamos temor. Si nos planteabamos que estábamos investigando un homicidio, tenemos un claro peligro. Después terminó siendo que no, pero estaba la potencialidad".

La investigación que comenzó con una denuncia del hermano de Gálvez y las afirmaciones de familiares directos por supuestos malos tratos no ha concluido pero todo indica que la hipótesis del femicidio está descartada. Incluso, la pareja de Gálvez recuperó la libertad luego de las sospechas.

Por último, el Fiscal de Baradero se refirió a las problemáticas que surgen cada vez que en la zona hay un herido o fallecido: "En ciudades como San Pedro y Baradero siempre es un problema cuando hay una persona herida, no hay forma de tener un informe forense. En algún momento se tendrá que resolver. Cuando hay un fallecido es una carrera de obstáculos. La verdad que es un desastre desde el punto de vista organizativo lo que está pasando con la policía científica".