Gustavo Liloff: "Pese al paro docente, los comedores escolares están funcionando"

Este sábado en Sin Galera, desde el Consejo Escolar confirmaron que los comedores escolares esta semana estuvieron en funcionamiento aunque en los establecimientos no hubo clases. "No van todos los alumnos, son muy pocos, pero así sea uno es la voluntad del Consejo y de los directivos que se le dé de comer", dijo Liloff a Sin Galera y difundió su número de teléfono para consultas: 15472847. "El servicio alimentario está garantizado porque los auxiliares no están adheridos. Son 28 comedores", agregó Eleonora Taurizano.