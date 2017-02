Guillermo Moreno con duras críticas a Macri: "Tiene que crecer y asumir las actuaciones que tiene"

"El 'mejor equipo de la historia' es un equipo de descerebrados que no saben trabajar. No están acostumbrados a trabajar. Están conduciendo al país a un lugar complicado", dijo Moreno sobre el equipo de Cambiemos y apuntó contra Macri: "No está en funciones del presidente para que un expediente vuelva a foja 0. Cuando actúas conforme a la constitución, no podés volver a foja 0 un expediente".

"Tiene que crecer y dejar de adolecer, tiene que asumir todas las actuaciones que tiene. A la larga no tiene otra alternativa que ir preso", siguió diciendo el exsecretario de Comercio en la sede del PJ, ante un buen marco de militantes kirchneristas.

Además, se refirió a algunos casos resonantes: "Hay casos de prisión que son llamativos, Milagro Sala, Milani...

Si mató por la espalda no tiene nada que hacer con nosotros, matar en combate es una cosa pero matar y torturar es otra", agregó en referencia a este último.