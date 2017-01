Grave accidente en Crucero General Belgrano y Ruta 1001

Una grave accidente se registró este martes minutos antes de las 16.00 en el cruce del camino Crucero General Belgrano y la ruta 1001, que resultó con una persona trasladada al Hospital.

Un camión con acoplado que circulaba por 1001 y doblaba en dirección al puerto chocó con una camioneta blanca que llegaba hacia la ciudad desde la zona de Río Tala.

El chofer de la camioneta había quedado atrapado en la cabina y fue rescatado por una dotación de Bomberos que trabajó en el lugar. Fue trasladado al Hospital con algunas fracturas para ser asistido en el Servicio de Emergencias.

"Yo venía de San Pedro y vi que la chata venía lejos, cuando doblé se venía a todo lo que daba y vi el golpe. No me vio, no sé", dijo Leandro, el chofer del camión con el que chocó la camioneta.

"Venía por esta avenida, 1001, e iba a doblar para General Belgrano. Yo estaba en la entrada de San Pedro, estaba esperando para que me avisen para cargar mañana. Yo vengo de Santa Fe, Leandro es mi nombre. Cuando lo vi intenté esquivarlo, pero yo ya había doblado", relató el chofer.