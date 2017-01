Fondo de Seguridad: Polémica por la flexibilización del control de gastos

Durante la última sesión de 2016 del Concejo Deliberante, celebrada el jueves pasado, el oficialismo hizo valer su mayoría propia de votos para modificar dos artículos de la ordenanza que creó el Fondo de Seguridad, mediante los que flexibilizó los mecanismos de control.

El Fondo de Seguridad tenía una serie de prescripciones específicas respecto de la aplicación del dinero recaudado a través de la sobretasa del 5 por ciento. Ahora, agregaron un inciso que permite utilizar el fondo para "todo gasto exclusivo y sin excepción inherente a la seguridad pública local", lo que permite un amplio abanico de posibilidades para su utilización.

Además, el control previsto de aplicación del fondo fue modificado de manera tal que el Ejecutivo ya no tendrá que elevar un informe mensual acerca de cómo fue utilizado el dinero que ingresó por el concepto de sobretasa de seguridad, sino que detallará ese gasto una vez al año, como la Rendición de Cuentas habitual.

"No se modificó el espíritu de la ordenanza. Se dejaron todos los objetivos y todas las conclusiones y controles que la ordenanza pedía originalmnte", dijo el concejal Matías Franco, representante del oficialismo en la Comisión de Seguridad.

"Simplemente se agregó un artículo que habla sobre el fondo específicamente, que se pueda utilizar para cualquier destino referido a la seguridad", señaló el edil en la sesión, en la que fue vocero del bloque Cambiemos en relación al tema.

"También hicimos una pequeña modificación en el artículo 5 para que el detalle, el informe que el Ejecutivo tiene que elevar se haga anualmente y no mensualmente, ya que en la Secretaría de seguridad es muy dificultoso elevar un informe por mes de las medidas que se están aplicando", explicó.

Desde la oposición hubo quejas. Florencia Sánchez, del Frente para la Victoria, y Américo Quintana, del bloque Doctrina y Convicción Peronista fueron quienes elevaron la voz contra la decisión, tomada en la comisión por los cuatro integrantes del oficialismo, que firmaron le dictamen.

Quintana, quien participó del proceso de redacción de la ordenanza -el proyecto original lo elevó Ramanzini y luego fue trabajado en comisión-, recordó esa instancia de producción de la norma. "Luchamos mucho tiempo para consensuarlo y adecuarlo a las circunstancias de la seguridad de San Pedro, muchos concejales trabajamos activamente. Ahora, de un plumazo modifican alegremente todo", se quejó.

Sánchez y Quintana habían firmado un dictamen de minoría en el que atendían los requerimientos del Ejecutivo, que pedía modificaciones para aplicar el fondo a la Policía Local. Los opositores proponían autorizar el uso de un 10 % del dinero para la reparación y adquisición de vehículos, y otro 10 % para la capacitación de la nueva fuerza municipal.

"Lo que estaba previsto era para controlar, evidentemente no gusta que se controle. Era para saber, simplemente, en qué se gastaba el dinero del fondo de seguridad, que lo pagan todos los contribuyentes con sus tasas", señaló Quintana.

El edil recordó que el espíritu original de la ordenanza era "que tuviera un control como debe ser" y sostuvo: "Pasarlo de mensual a anual es porque no quieren trabajar o no sé qué pasa. Si lo hubiesen pasado a trimestral, todavía. Pero a un año... ¿qué tanto trabajo puede llevar para hacer ese control, o no lo quieren hacer?".

"Me parece un error porque el control se debe ejercer para que todos los ciudadanos puedan tener un seguimiento sobre lo que se hace con la plata que aportan los contribuyentes", dijo el concejal Quintana, activo miembro del Foro de Seguridad desde antes de volver a una banca del Concejo Deliberante.