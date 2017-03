Estafas telefónicas: Falsos sorteos por "nueva sucursal" de casa de electrodomésticos en San Pedro

El lunes, Vanina, una vecina de nuestra ciudad, advirtió a La Opinión que había recibido un llamado en el que le decían que había salido favorecida en un sorteo por una nueva sucursal que se abriría en San Pedro de una casa de electrodomésticos

"Me dijo que había hecho lo mismo con otras personas... Que yo era la número 32 de 40. Fue por línea de teléfono particular no celular", contó Vanina y agregó que le hicieron "una serie de preguntas. Incluso me daban comodín para facilitar la respuesta. Me dijeron que tenía que retirar el premio en el local de Zárate para no esperar hasta que llegue a San Pedro".

La mujer cortó, pero la volvieron hasta que se vio obligada a desconectar el teléfono para que no siguiera sonando. "Supuestamente las personas anteriores a mí habían elegido como premio un celular, pero entre ellos había también había LCD de 42/32, equipo de audio Sony y lavarropas automático".

Por su parte, el viernes otra lectora de este medio contó que también había recibido una llamada de una supuesta sucursal de la reconocida empresa. Referían que "próximamente abrirán una sucursal en la ciudad y me dijeron que estaban haciendo un sorteo y tenía diferentes premios. Sospeche de esta llamada y corte la comunicación", relató María.

"Ante la duda llame a una sucursal de la firma y me dijeron que no sabían nada y que ellos no hacen esa clase de promociones y que no de ningún tipo de información", puntualizó.