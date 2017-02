Es oficial el pedido de pase de De Ruba a Tránsito Aéreo de la nación

El Intendente Cecilio Salazar analiza el pedido que desde una Dirección del Ministerio de Defensa formularon para el traslado "en comisión" del ex Director de Modernización del Estado que tuvo que renunciar tras no poder acreditar su título de abogado. Es un agente al que le abona el sueldo el municipio de San Pedro. El Intendente dijo que entiende que "no corresponde" y que se comunicará con esa dependencia del estado nacional para explicar la situación.