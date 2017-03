"Éramos doce personas encerradas y nos apuntaban todo el tiempo", dijo una víctima del robo a Imprec

En la noche del jueves, al menos cinco delincuentes armados ingresaron al predio de Imprec, la fábrica de premoldeados ubicada en Noseda y Ruta 1001. Tras reducir y maniatar a la familia del sereno que reside en el predio, los malvivientes mantuvieron cautiva a su familia hasta obtener el dinero en efectivo que buscaban luego de violentar una caja fuerte y darse a la fuga, cerca de las 3.00 de la mañana.

En el medio, los malvivientes advirtieron que otras familias vivían en el predio y podían dar cuenta de lo que sucedía, por lo que redujeron a todos y los encerraron en la habitación de una de las viviendas. Jesica, dueña de la casa donde vive con sus hijos menores de edad, relató a La Opinión los hechos.

"Al encargado lo trajeron cerca de las 00.00 con la familia hasta mi casa. Éramos doce personas encerradas en mi habitación y nos apuntaban todo el tiempo. Uno nos custodiaba pero no pudimos ver nada, estaban encapuchados, era de noche. Yo y mi familia estábamos durmiendo cuando pasó", dijo y agregó que se llevaron todos los celulares.

Por su parte, el sereno fue el primero en ser abordado: "Nueve y media eran cuando llego de hacer los mandados, torea la perrita, y me doy vuelta y encuentro 5 tipos armados y encapuchados, me hacen pasar para adentro de mi casa, a mi mujer le atan las manos y me empiezan a pedir plata, llaves", contó el hombre.

"Vino la Científica pero ya me dijeron que las huellas no había nada porque estaban todos de guantes y en las cámaras están todos enmascarados", añadió.