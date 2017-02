El "Proyecto Mochi" llega a San Pedro

Se acerca el inicio de las clases y no todas las familias poseen los recursos necesarios para comprar los últiles escolares a sus hijos. Proyecto Mochi es una iniciativa solidaria que viene replicándose en numerosos puntos del país en busca de colaboradores para armar mochilas completas que luego son entregadas a una familia que las necesita.

En San Pedro se realizará por primera vez gracias a un grupo de madres que, luego de conocer y aprender cómo funciona la propuesta, decidieron ponerla en práctica. Con una lista básica de útiles que deben contener las mochilas, para primer y segundo ciclo de primaria, quienes deseen colaborar deben enviar un mail a proyectomochisanpedro@gmail.com.

Daniela Fortunata, una de las organizadoras, señaló a La Opinión que se ayudará a familias de la comunidad educativa de la Escuela Nº 11, no sólo para comenzar las clases sino también una vez iniciado el ciclo lectivo. “Algunos chicos dejan de ir a la escuela y cuando los directivos preguntan por qué, dicen que no tiene los útiles necesarios”, explicó. Además, aclaró que las mochilas deben ser usadas pero "en excelente estado" o que pueden "comprarse nuevas", aunque con la precaución de que sean tanto "para nena como para varón". Una vez completas, serán entregadas a los padres: “Lo que se busca es ponerse en el lugar de esos papás que no puede comprarle a su hijo la mochila como quisieran. Por eso se les entrega a ellos y no a los chicos directamente”.

“Si te parece que puede ser un gran esfuerzo económico, podés sumarte en compañía de amigos, compañeros de trabajo o familiares”, sugieren en el texto que circula por WhatsApp y redes sociales.