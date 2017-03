El Gobierno pidió al Ministro Dietrich por la reanudación de las obras de las rutas 1001 y 191

Desde el 30 de enero pasado, las obras de repavimentación de la ruta 1001 y reparación de la ruta 191 están detenidas. Así lo confirmó semanas atrás el Secretario de Gobierno Silvio Corti a Sin Galera. Ahora, el intendente Cecilio Salazar pidió al Gobierno nacional por el tema.

Fuentes del Gobierno local informaron la semana pasada a La Opinión que el Ejecutivo envió una nota al Ministro de Transporte de la Nación Guillermo Dietrich para que intervenga ante Vialidad Nacional por las demoras en la firma de un expediente que autorice la ampliación del presupuesto.

En febrero, las empresas Iarsa y Farallón no trabajaron y en lo que va de marzo tampoco. Falta señalización vertical y horizontal, y las banquinas en la 1001, más el tramo hasta Salta o Mitre, que es lo que se pidió. Además, falta todo Crucero General Belgrano y el resto de la 191.

El monto original de la obra era para un trabajo específico; después se redujo el volumen porque Farallón presentó un proyecto con un estudio de la ruta para decir que había que hacer otra tarea, más importante y más duradera, con otro costo. Hubo algunos aspectos en los que la empresa tuvo que mejorar lo previsto, con mayor cantidad de materiales.

“El parate tiene que ver con que Vialidad Nacional tiene que firmar la ampliación de presupuesto. Le dicen a Farallón que está todo bien, que avance. De hecho, le pagaron todas las certificaciones, puede andar una dando vueltas, y Farallón le pagó todo a Iarsa", informaron desde el Gabinete.

"Con los pagos está todo bien, el problema es que Farallón no quiere poner más material del que aparece en el contrato original porque no tiene seguridad de que se lo vayan a pagar. Quieren la firma de Vialidad. Aunque les digan que no se preocupen, que eso sale seguro, la empresa decidió no volver a trabajar hasta tanto no aparezca la firma”, confiaron fuentes del gobierno local.

El destinatario del enojo de los funcionarios del Ejecutivo municipal es Javier Iguacel, administrador de Vialidad Nacional y hombre fuerte del Pro en la segunda sección, a la que pertenece su ciudad de origen, Capitán Sarmiento, responsable del área que debe acelerar el demorado trámite.