El curioso caso por el que Central Córdoba no puede conformar la división 2002

Central Córdoba paticipará en el Apertura Pedro Barri 2017 gracias a una excepción que se le realizó en la Liga Deportiva Sampedrina (LDS) en conjunto con Banfield, San Roque y Alsina. De lo contrario, al no poder completar los seis planteles, de primera a sexta, no podría haber competido.

Y aunque para el segundo torneo deberá tener todos los equipos, la situación de la institución de Santa Lucía tiene estadísticas negativas para conformar, en la presente temporada, la cuarta categoría que abarca a los jóvenes nacidos en el 2002.

En ese año nacieron en la localidad 18 niños de los cuáles 14 son mujeres y el resto varones. Teniendo en cuenta que un plantel necesita al menos once jugadores, para el Lobo sería más sencillo conformar uno femenino. En 2016 Central Córdoba no jugó con quinta y en 2018, de no resolverse la situación, no podría hacerlo en tercera.

El 2002, un número y año que en Santa Lucía necesitan excluir del mapa.